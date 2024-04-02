Sinan Oğan 'milyon dolarlık' malikanesinin kapılarını açtı!

"Plana sadık kalan Sinan Oğan" tartışmalı mâlikanesinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açtı. Oğan'ın mâlikanesinin bahçesinden ilk görüntüler yayınlandı. Oğan, "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.





‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ





Ankara’da aldığı mülklerle ve 30 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen mâlikaneyle gündeme gelen Sinan Oğan, Azeri bir medya mensubuna konuştu.Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na karşı ATA İttifakı’nın adayı olarak giren, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti.Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” dedi.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’taki ilk turunda ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy almıştı. Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Oğan, Cumhur İttifakı’nın adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.“Cehennemin kapılarını kapatacağız” diyerek Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ın aldığı belirtilen 30 milyonluk malikaneyi bölge rayiç bedeli üzerinden gösterdiği iddia edilmişti. Oğan’ın böylece yaklaşık 1 milyonluk tapu harcı vergisinden kaçtığı da öne sürüldü.Erdoğan, Sinan Oğan'ın kendisini desteklemesiyle ilgili, "Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışıyor" demişti.