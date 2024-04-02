Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan 'milyon dolarlık' malikanesinin kapılarını açtı! /02 Nisan 2024 09:10

Sinan Oğan 'milyon dolarlık' malikanesinin kapılarını açtı!

Cumhurbaşkanı adayıyken ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek tepkilerin odağına yerleşen Sinan Oğan, tartışmalı malikanesinin kapılarını açtı.

SHABER3.COM

Ankara’da aldığı mülklerle ve 30 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen mâlikaneyle gündeme gelen Sinan Oğan, Azeri bir medya mensubuna konuştu.

"Plana sadık kalan Sinan Oğan" tartışmalı mâlikanesinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açtı. Oğan'ın mâlikanesinin bahçesinden ilk görüntüler yayınlandı. Oğan, "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na karşı ATA İttifakı’nın adayı olarak giren, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti.

Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” dedi.

‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’taki ilk turunda ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy almıştı. Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Oğan, Cumhur İttifakı’nın adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

“Cehennemin kapılarını kapatacağız” diyerek Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ın aldığı belirtilen 30 milyonluk malikaneyi bölge rayiç bedeli üzerinden gösterdiği iddia edilmişti. Oğan’ın böylece yaklaşık 1 milyonluk tapu harcı vergisinden kaçtığı da öne sürüldü.

Erdoğan, Sinan Oğan'ın kendisini desteklemesiyle ilgili, "Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışıyor" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Oğan 'milyon dolarlık' malikanesinin kapılarını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:53