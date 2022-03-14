Sırbistan, baskılara dayanamadı Rusya'ya uçak seferlerini azalttı :Ama Türkiye'yi işaret etti:

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tepkinin ardından AirSerbia'nın Moskova'ya günlük sefer sayısının bire düşürüldüğünü açıkladı.





Vucic, Türkiye'ye işaret ederek, "Kimse hem Avrupa'da hem Asya'da olup, Moskova'ya Sırbistan'dan 30 kat daha fazla sefer yapan NATO üyelerine dokunmuyor" dedi.





Avrupa Birliği ülkelerinin hava yolları, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya seferlerini durdurmuştu. AirSerbia bu süreçte Rusya'ya sefer sayısını iki katına çıkardı ve seferlerde daha büyük uçaklar kullanmaya başladı.





Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Ukrayna, Sırbistan'ı yaptırımlardan faydalanmaya çalışmakla suçladı. AirSerbia ve bazı Türk hava yolu firmaları dışında hiçbir Avrupalı hava yolu Rusya'ya uçmuyor.





Vucic, "ülkesine yönelik cadı avının" ardından AirSerbia'nın Moskova'ya tekrar günde sadece bir sefer düzenleyeceğini belirtti.