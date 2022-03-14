Almanya Şansölyesi Scholz Ankara'da

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.





Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



