Sırp ordusu alarma geçirildi

DW'ningöre, Sırbistan, Kosova'daki gerilim nedeniyle orduyu alarma geçirdi. Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ordunun en üst düzey alarm seviyesine geçmesi talimatı verdiğini açıkladı. Vucevic, Cumhurbaşkanı'nın ayrıca bin 500 kişilik özel kuvvetler biriminin 5 bin kişiye takviye edilmesi emri verdiğini bildirdi.Vucic'in talimatıyla Pazar günü Kosova sınırına giden Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic, durumu "karmaşık ve muğlak" diye nitelendirmişti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de geçen hafta yaptığı açıklamada Kosova ile yaşanan gerilimin "silahlı çatışmanın eşiğine geldiği" uyarısı yapmıştı.1,8 milyon nüfuslu Kosova 2018 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımamış ve Kosova'da yaşayan 120 bin Sırp'ı da Kosova'nın otoritesini tanımamaya çağırmıştı. Kosova'nın kuzeyinde Sırp kökenli nüfusun çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde gerilim son dönemde tırmanmıştı.Kosova'nın kuzeyinde Sırpların gösterisinde dev Sırbistan bayrağı taşındı.Fotoğraf: Bojan Slavkovic/AP/dpa/picture allianceKosova yönetiminin, Kosova'da yaşayan Sırp kökenlilerin Sırbistan plakalarını kullanmasını yasaklaması yoğun protestolara yol açmış, Kosova polis teşkilatı ve yargıda çalışan yüzlerce Sırp kökenli Kasım ayında iş bırakma eylemi yapmıştı.10 Aralık'ta da Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, Arnavut kökenli polis memurlarına yönelik saldırılara karıştığı gerekçesiyle eski bir polis memurunun tutuklanmasını protesto için iki sınır geçiş noktasına barikatlar kurmuştu.