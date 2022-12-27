New York’un batısı afet bölgesi ilan edildi

New York eyaletinin özellikle batı bölgelerini etkisi altına alan kar fırtınası yüzünden son dört günde yaşamını yitirenlerin sayısı da 28 kişiye yükseldi.New York Valisi Kathy Hochul, Beyaz Saray’dan eyaletin batısını “afet bölgesi” ilan etmesini ve yaraların sarılması için federal yardım talep etti.ABD Başkanı Joe Biden, “yaşam boyunca ender görülebilecek ölümcül hava koşulları” olarak tanımlanan kar fırtınası ve kutup soğuklarının en yoğun olarak yaşandığı Buffalo kenti ve çevre ilçelerini afet bölgesi kapsamına alan “Federal Acil Durum” kararını imzaladı.New York Valisi Hochul, bölgede “Federal Acil Durum” ilan edilmesi konusunda Başkan Biden ile konuştuklarını, tarihi kar fırtınasının olumsuz etkilerinden kurtulmak ve verdikleri mücadeleye yardımcı olmak için çok önemli olan “Federal Acil Durum” kararını hızla onaylamayı kabul ettiğini kaydetti.Yerel yetkililer bölgedeki son durumla ilgili yaptıkları açıklamada, tarihinin en kötü hava koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarını, Buffalo ve çevresinde hala büyük bir felaketle mücadele edildiğini ifade ettiler. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini, yoğun kar yağışının bugün de devam edeceğini belirttiler. Buffalo, eyaletin en büyük ikinci kenti.