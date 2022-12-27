Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu! /27 Aralık 2022 18:32

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Halk TV YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in ölüm nedeni belli oldu. İlk belirlemelere göre, Yanıkel’in, düşmeye bağlı aort damarının yırtıldığı öğrenildi.

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Uğur Yanıkel, cuma günü 23.30 sıralarında Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü.

Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel'i bu süre içerisinde kimse fark etmedi. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Yanıkel hayatını kaybetti.

UĞUR YANIKEL'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Halk TV'nin aktardığı habere göre, Yanıkel'in düşmeye bağlı bel omuru kırığı ve aort damar yırtığı sonucu öldüğü belirlendi.

Yanıkel'in cenazesi pazar günü memleketi Ardahan’da toprağa verildi.

İstismarı savunan Furkan Muslu Yanıkel'İ hedef aldı

Hiranur Vakfı'ndaki istismarı savunan Furkan Muslu hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'i hedef aldı.
İsmailağa Cemaati'nden Furkan Muslu, hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'i hedef aldı.



Hiranur Vakfı'ndaki istismarı savunan Furkan Muslu Twitter hesabından Yanıkel'i hedef aldı. Muslu, "Alma mazlumun ahını... Alma mazlumun bedduasını" diyerek nefret suçunu işledi. Paylaşımına gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Furkan Muslu, daha sonra paylaşımını da sildi.
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