Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!





UĞUR YANIKEL'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU





Yanıkel'in cenazesi pazar günü memleketi Ardahan’da toprağa verildi.





İstismarı savunan Furkan Muslu Yanıkel'İ hedef aldı





Hiranur Vakfı'ndaki istismarı savunan Furkan Muslu hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'i hedef aldı.

İsmailağa Cemaati'nden Furkan Muslu, hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'i hedef aldı.













Hiranur Vakfı'ndaki istismarı savunan Furkan Muslu Twitter hesabından Yanıkel'i hedef aldı. Muslu, "Alma mazlumun ahını... Alma mazlumun bedduasını" diyerek nefret suçunu işledi. Paylaşımına gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Furkan Muslu, daha sonra paylaşımını da sildi.



Uğur Yanıkel, cuma günü 23.30 sıralarında Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü.Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel'i bu süre içerisinde kimse fark etmedi. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Yanıkel hayatını kaybetti.Halk TV'nin aktardığı habere göre, Yanıkel'in düşmeye bağlı bel omuru kırığı ve aort damar yırtığı sonucu öldüğü belirlendi.