Sivas’ta korkutan deprem

Sözcü'de yer alan habere göre Sivas’ta deprem oldu. Ulaş ilçesinde saat 18.07’de meydana gelen deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.



Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.



SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.