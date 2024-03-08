Samanyolu Haber /Gündem / Skandal iddia: AKP, depremzedeler için toplanan beyaz eşyayı 'seçim hediyesi' yaptı /08 Mart 2024 14:18

Skandal iddia: AKP, depremzedeler için toplanan beyaz eşyayı 'seçim hediyesi' yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li yönetimin 6 Şubat Depremi sonrası toplanan beyaz eşya yardımlarını depolarında tutup seçim öncesi dağıtmaya başladığı öne sürüldü.

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Seçimlerin hayli çekişmeli geçmesinin beklendiği illerden biri olan Şanlıurfa'da, mevcut büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün adıyla halka beyaz eşya dağıtıldığı iddia edildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, üzerinde Zeynel Abidin Beyazgül imzalı ve "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hediyesidir" yazısı bulunan, kutusu içinde bir çamaşır makinesi ve bir buzdolabının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında "Şanlıurfa’daki ihtiyaç sahipleri yeni mi aklınıza geldi?" diye tepki gösteren Tanal, seçmenlere "Kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerim, AKP, AKP’li belediyeler, size ne veriyorsa alın. Verdikleri parayı güle güle harcayın. Dağıttıkları eşyaları güle güle kullanın. Çünkü o harcamaları sizden aldıkları vergilerle yapıyorlar. Ancak sandığa gidince de oyunuzu AKP’nin belediye başkan adaylarına vermeyin!" ifadeleriyle seslendi. 

DEPREM YARDIMLARI MI?
Mahmut Tanal, konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında da söz konusu beyaz eşyaların iddiaya göre 6 Şubat Depremi’nin ardından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında gönderildiğini ancak bu zamana kadar Şanlıurfa Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi’nin depolarında bekletildiğini belirtti. 

 



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