Zelensky Türkiye yolcusu

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri önemli bir gündem olacak. Ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları önemli başlıklar.





Ukrayna’nın savaş sonrası yapılandırılması, savunma sanayi destek projeleri beklenen gündemler arasında. Ziyaret kapsamında, tarafların Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik seçenekler ve Türkiye ile Ukrayna arasında devam eden tahıl koridoru anlaşmasının uygulanması konularının ele alınması planlanıyor.





Görüşme saat 19.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Ziyaret, Türkiye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi açısından önem taşıyor. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki devam eden çatışmanın barışçıl çözümüne destek verirken, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artırmayı amaçlıyor.





Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması konusundaki girişimleri ve bu çerçevede düzenlenen video konferanslar da Zelensky'nin ziyaretinin arka planında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu tür diplomatik çabaların, bölgedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve barışın sağlanması amacıyla yapıldığı belirtiliyor.