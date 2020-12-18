Samanyolu Haber /Dünya / Slovakya Başbakanı corona virüsüne yakalandı /18 Aralık 2020 19:18

Slovakya Başbakanı corona virüsüne yakalandı

Geçtiğimiz hafta AB zirvesine katılan liderlerden Slovakya Başbakanı Igor Matovic'in corona virüsü testlerinin sonucu pozitif çıktı.

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, worldometers'ın verilerine göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 75 milyon sınırını aştı.

Uluslararası siyasetin yakından tanıdığı isimler arasında da hastalığa yakalanma oranı artıyor. Geçtiğimiz hafta AB liderleri Brüksel’deki zirvede bir araya gelirken, görüşmenin ardından endişe verici haber dün Fransa’dan gelmişti. Corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karantinaya alınmıştı.

146 BİN VAKA GÖRÜLDÜ

Bugün virüse yakalandığı duyurulan bir başka lider ise, yine aynı zirveye katılan Slovakya Başbakanı Igor Matovic oldu. Hükümet yetkilileri, 47 yaşındaki siyasetçinin test sonuçlarının pozitif çıktığını doğruladı.

Karantinaya giren Matovic’in görevini uzaktan sürdüreceği belirtildi. Resmi verilere göre Slovakya’da şu ana dek corona virüsü nedeniyle 1440 kişi hayatını kaybederken, 146 bin 124 vaka kayıtlara geçti.
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