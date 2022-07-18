Son seçim anketi sonuçlarını ele aldı: Cumhur, 17 puan geriledi!

MAK Danışmanlık Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Haziran 2021 ila Haziran 2022 arasında yaptığı 12 ayrı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz sene 0.3 puan önde olan Cumhur İttifakı, 1 yıl sonra 17 puan geriye düştü. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşın kronikleşen sorunları Cumhur İttifakı'nın oylarını eritti.





" AK PARTİ VE MHP'DE OY DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR"

Sözcü’de yer alan habere göre MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketlerdeki değişimi şöyle değerlendirdi:





“Son bir yıl içinde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Ak Parti ve MHP'de hemen her ay düzenli bir oy düşüşü yaşanırken, Millet İttifakı'nın bileşenlerinde de sistematik oy artışı dikkat çekiyor. Zira; seçmen davranışı incelendiğinde ittifaklar arası geçirgenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Millet İttifakı'nın havuzuna su taşıyan kanallar açık, Cumhur İttifakı'nın girişi kapalı. Geçmişte Ak Parti'den MHP'ye olan oy geçirgenliği bitmiş durumda. Oy transferi Millet İttifakı'na doğru.”