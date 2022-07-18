HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' mesajı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sorunlardan ve krizlerden çıkış yolunun büyük ve kapsamlı bir "demokrasi ittifakı"nın kurulmasından geçtiğini belirterek, "Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz" dedi. Sancar, "Savaş planlarına, kaos senaryolarına karşı uyanık olalım" diye konuştu.





Sancar, HDP'nin Balgat'taki ek binasından düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, partilerinin 5. Olağan Kongresini 3 Temmuz'da yaptıklarını anımsatarak, bu kongrede yeni dönemin güçlü bir inşa dönemi olması kararını ilan ettiklerini söyledi.





Sancar, “Oradan aldığımız moral ile yolumuza daha güçlü devam etme kararlılığını halkımızdan aldık. Bu kongre bizler açısından yeni dönemin güçlü bir inşa dönemi olması kararını da vurgulanmış ve herkese ilan edilmiştir. Şiarımız ortada, açık, bizler bu ülkenin çözüm gücüyüz, çözüm biziz, sözümüz var dedik. Ülke çoklu krizlerinden geçiyor, tarihinin en derin krizlerinin yaşandığı bir dönemdeyiz ama unutmayalım krizlerin en derin zamanı aynı zamanda çözüm imkânının da en fazla ortaya çıktığı zamanlardır. Yeter ki bu imkânları değerlendirecek örgütlü bir siyasi güç, kararlı ve tutarlı bir alternatifi bir çözüm programı ortaya konulabilsin. HDP tam da bu çoklu krizlere karşı ülkede bütün sorunların çözüm olma iddiasıyla yoluna devam ediyor. Kongremizin bize verdiği en önemli görev de budur, direnmek bizim işimiz” ifadelerini kullandı.







“ÜLKENİN SORUNLARIYLA SAMİMİ BİR YÜZLEŞME İHTİYACI VAR”





“Çoklu kuşatmalarla” karşı karşıya olduklarını vurgulayan Sancar, tasfiye sürecinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Sancar, “Kuşatma hamlelerini kırdık. Genişleyerek, büyüyerek yolumuza devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler Türkiye’nin bütün sorunlarına çözüm öneren bir partiyiz. Gerçek çözümler öneren bir partiyiz. Gerçek çözümler önerebilmek için ülkenin sorunlarıyla samimi bir yüzleşmeye ihtiyacı vardır. Bu ülkenin temel sorunlarıyla samimi bir şekilde yüzleşmeden krizleri aşmak, gerçek çözümleri halka mal etmek ve hayata geçirmek mümkün değildir. Yüzleşme iradesinin en büyük olduğu bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Hem mücadele birikiminin hem acı hem de umut birikiminin üzerine kurulmuş güçlü bir örgütlenme ve güçlü bir halk desteğine sahip bir partiyiz. Bunu her türlü saldırıya karşı dik durarak, direnerek ortaya koyduk” diye belirtti.





“SALDIRILAR BİZİ BU YOLDAN ALIKOYAMAZ”





Sancar, şöyle devam etti:





“Siyaset esasen kurucu bir iştir ve kurucu bir hedefle yürütülmesi gereken bir faaliyettir. HDP yeni dönemde direnerek, inşa gücü olmayı temel hedef olarak önüne koymuştu. Kobanê kumpas davası, kapatma davası, çeşitli saldırılar yarın duruşması görülecek Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesi gibi hain saldırılar bizi bu yoldan alıkoyamaz. Bizler hem siyasal programı olarak hem de sahip olduğu halk desteği ve gücü dolayısıyla bu ülkenin çözüm partisiyiz anahtar gücüyüz. Anahtar gücün sadece sayıyla, oy oranıyla ile ilgili olmadığını defalarca belirttik. Evet, sayısal gücümüz önemlidir çünkü bu kadar kuşatmaya ve saldırıya rağmen halkın desteğini almaya devam ediyorsak yürüdüğümüz yol doğrudur.





“BU ÜLKEYE VAADİMİZ KALICI BARIŞ”





“Eksiklerimizin vardır, yaptıklarımızın sonuçlarını almak konusunda bazı aksamalar yaşıyoruzdur, hatalarımız da oluyordur ama yürüdüğümüz yol esasta doğrudur. Esasta doğru olduğuna göre şimdi hep birlikte oturup tartışma ve somut bir program ve faaliyet planına dökme zamanıdır. Önümüzdeki dönem, özellikle bu yılın sonuna kadar geçecek 6 ay pek çok konuda tablonun berraklaşması ile ilgili işaretlerin ve gelişmelerin artacağı bir dönemdir. Bizler bu döneme en güçlü ve en kararlı şekilde hazırlanmak zorundayız. İşte sizler PM’ye yeni seçilen ve yeniden seçilen yoldaşlarımız bu tarihi sorumlulukla karşı karşıyadır. Çözüm biziz, sorunların tamamına çözüm programı sunacak birikimimiz var ve bu çözümleri hayata geçirecek kararlılığımız var. Hangi konularda ne tür çözümler önerdiğimizi şimdi buruda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama esas bizim bu ülkeye vaadimiz gerçek demokrasiyi, kalıcı barışı getirmektir.”





“HDP'NİN YER ALMADIĞI SENORYO YENİ BİR BAŞLANGICA TAŞIMAZ”





“Biz ortak vatanda, bir arada barış içinde yaşamanın şartlarını hayata geçirecek tek partiyiz. Bu ülkede demokratik cumhuriyeti eşit yurttaşlık ve özgürlük temelinde inşa potansiyeli ve iradesi olan tek partiyiz. O nedenle çözüm gücümüz bizim siyaset programımızdan geliyor. HDP’nin yer almayacağı herhangi bir denklem ve senaryo bu ülkeyi yeni bir başlangıca taşıyamaz. Sadece yüz yıldır devam eden çoğu zaman çöküşlerle noktalanan kanlı ve kirli kısır döngünün yeniden üretilmesini sağlar. Bu kanlı ve kirli kısır döngüyü kırma kararlılığındayız bunu hem siyasal programımızla ve güçlü halk desteği ile gerçekleştireceğiz.”









“DEMOKRASİ İTTİFAKI”





“Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken bunu gerçekleştirecek güç buradadır, HDP’dir, HDP fikriyatındadır. HDP’nin inşa etmeye çalıştığı, bunun için büyük emek sarf ettiği demokrasi ittifakındadır. Önümüzü açacak sorunlardan, krizlerden çıkışın yolunu açacak şey tam da bu büyük ve kapsamlı demokrasi ittifakını kurmaktan geçiyor. Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz. İttifak sadece belli partilerle sınırlı bir birliktelik değil, kastettiğimiz demokrasi ittifakı bu ülkede haksızlıklara, adaletsizliklere, zulme ve sömürüye karşı en geniş kesimleri bir araya getirmektir. Şüphesiz seçimler de geliyor. Seçimlerde bu ittifakın gücünü sandıkta, parlamentoya ve ülkenin yönetimine yansıtmakta bizim boynumuzun borcudur. Bunu gerçekleştirebilecek birikimimiz, irademiz var. Bunu sağlayacak olan en önemli şey; halk ile sürekli ve her alanda temas kurmak toplumun bütün kesimleriyle diyalog yollarını arama ve demokratik siyaseti güçlendirmektir. Sorunların çözüm yolu budur. Kürt sorunu başta olmak üzere her türlü sorunumuzu ancak demokratik siyaset zemininde kurabiliriz."





"SAVAŞ PLANLARINA, KAOS SENARYOLARINA KARŞI UYANIK OLALIM"





"Önümüzdeki dönem iktidarın kaybetme paniği ile çeşitli tehlikeli senaryolara başvurma ihtimalinin de çok yüksek olduğu bir dönemdir. Bir yandan savaş senaryoları hazırlanıyor hatta senaryodan öte plan aşamasına geçmiş savaş hazırlıkları söz konusu. Suriye’ye özellikle Rojava’ya yönelik bir işgal saldırısı gündemde ama sadece o değil Kürtlerin her alanda kazanımlarına yönelik saldırılar da yine bu iktidarın varlığını sürdürmesinin en önemli yolu olarak görülüyor. Bizler demokrasi ittifakını her alanda savaş planlarına karşı bir barış ittifakı olarak kurmak zorundayız. Öte yandan kaos planlarıyla halkı yıldırmak ve halkın iradesini bir rehin alma planı da görünüyor. Kaos planlarını da boşa çıkaracak en önemli şey bizlerin kararlı bir demokrasi mücadelesini en geniş kesimlerle kurmamızdan geçiyor. Bütün toplumsal demokrasi güçlerine ve muhalefete buradan uyarıda bulunuyoruz; savaş planlarına, kaos senaryolarına karşı uyanık olalım. Bunları hep birlikte boşa çıkaracak ortak iradeyi gösterelim."





"Aksine bu ülke yine felaketlerin girdabında yuvarlanmaya devam edecek, faturayı bu ülkenin yoksul hakları ödemek zorunda kalacak. Biz faturayı yoksul halklara, emekçilere ezilenlere değil, sömürü düzeninden beslenenlere, düşmanlık nefret ve kin siyasetinden medet umanlara kesmek zorundayız. Bizler o faturayı onlara ödeteceğiz.”





Sancar’ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam ediyor.