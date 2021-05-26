Soylu'nun danışmanından yandaşlara hakaret: Beyinsizler, ödlekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın arkadaşı ve danışmanı Mazhar Yıldırımhan, iktidara yakın medyaya “ödlekler” diyerek tepki gösterdi.







Soylu Habertürk’teki programda AKP içinden birçok isim tarafından eleştirildiğini, kendisine yönelik yeterli desteği görmemesini “Türkiye’de sessizlik var” sözleriyle anlatmıştı.





Yıldırımhan ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “içimizdeki beyinsizler” diyerek, “Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter” tepkisini gösterdi.





Yıldırımhan’ın paylaşımları şu şekilde:





“Türkiye’yi bölme planında küreselcilere söz verenler var. Bunların kim olduğu çok açık. BAE istihbaratının elinde esir olan şahıs bu plana hizmet ettiriliyor. Planı yapan Rubin isimli siyonist bu esiri vatanına ihanet aparatı yapmış. Onu Balkan’lara, Fasa ve BAE’ye götüren de aynı güç. İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter. Bu milletin ferasetli evlatları var!!..”







