Samanyolu Haber /Ekonomi / Esnafa 'nefes' olacak kredinin faizi %17.5 oldu /26 Mayıs 2021 11:55

Esnafa 'nefes' olacak kredinin faizi %17.5 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 1 Haziran’da yürürlüğe konulacak “2021 Nefes Kredisi”nde faizin yüzde 17.5 olacağını açıkladı. Kredide üst limit 200 bin lira.

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“2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak.

Kimler alabilir?

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.
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