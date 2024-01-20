'Soysuz' tartışması büyüdü: Karamollaoğlu, Akşener'i aradı

İYİ Parti’nin Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan, Meral Akşener’in de bulunduğu salonda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Sivas Belediye Başkanı olduğu dönemde "Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak" dediğini iddia ederek, “Bu soysuzluk değil de nedir?” diye sormuştu.



KARAMOLLAOĞLU AKŞENER'İ ARADI



Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın, Karamollaoğlu'nun böyle bir cümle kurmadığını beyan etmesinin ardından Temel Karamollaoğlu'nun Meral Akşener ile telefonda görüştüğü öğrenildi.



T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre dün Akşener’i arayan Karamollaoğlu, kendisine atfedilen sözlerle ilgili, “Böyle bir ifadem hiçbir zaman olmadı” ifadesini kullandı.



Dünkü telefon görüşmesini İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da T24’e doğruladı.

