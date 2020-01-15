Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü'nün sahibinin yakalama kararı kaldırıldı, kırmızı bülten geri çekildi /15 Ocak 2020 15:27

Sözcü'nün sahibinin yakalama kararı kaldırıldı, kırmızı bülten geri çekildi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama kararı 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Burak Akbay’ın yakalama kararının kaldırıldığını beyan eden mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

-Mahkememizce daha önceki aşamalarda sanık Burak Akbay hakkında CMK’nın 94-100 maddesinde belirtilen tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına,
-Daha önceki aşamalarda uygulanan sanığın savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,
-Kararın bir örneğinin sanık müdafii ile İstanbul CBS’ye gönderilmesine,
-Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaaya uygun, mahkememizce verilen karara karşı yedi günlük süre içerisinde, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde görerek, yurt dışında olduğu tespit edilen Akbay hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sözcü'nün sahibinin yakalama kararı kaldırıldı, kırmızı... Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:25