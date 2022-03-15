Samanyolu Haber /Politika / İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanı /15 Mart 2022 09:18

İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanı

Aksoy Araştırma, vatandaşın istediği Cumhurbaşkanı adayına dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

SHABER3.COM

Araştırma şirketleri son seçim anketi çalışmalarına hız verdi. Partilerin son oy oranları hakkında bilgiler veren araştırma şirketleri bunun yanı sıra oldukça ilgi çeken verilerde paylaşmaya devam ediyor.

VATANDAŞ NASIL BİR CUMHURBAŞKANI İSTİYOR?

Son seçim anketi çalışmasını kamuoyuna duyuran AKSOY araştırma vatandaşa “Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı’nın nasıl biri olmasını daha çok istersiniz?” sorusunu yöneltti.

Bir çok özelliği listesinde barındıran AKSOY Araştırma vatandaştan bunların arasından 3 tanesinin seçmesini istedi.

Ortaya çıkan tabloda vatandaşlar, yüzde 42.8’i oranında yeni Cumhurbaşkanının "adil" olması gerektiğini istediklerini belirtti.

Bunun yanı sıra yine vatandaşın en çok istediği özellik, yüzde 35 oranında "tarafsız" ve yüzde 26.2 oranında "demokrat" oldu.

Listede yer alan 20 tane özellikten son olarak yüzde 1.8 oranıyla “sakin” olması özelliği geldi.



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