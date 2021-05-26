Süper Lig'e son yükselen takım Altay oldu

Siyah Beyazlı ekip, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e yükselmiş oldu.
Altay, 2002-2003’te Süper Lig’e veda etmişti.Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabaka saat 20.00’de başladı. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.
Takımların ilk 11’leri şöyleydi:
Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Hüsamettin, Recep, Metehan
Altay: Cihan, Cebrail, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Thiam, Regattin, Ziya, Kapp