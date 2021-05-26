Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'e son yükselen takım Altay oldu /26 Mayıs 2021 22:34

Süper Lig'e son yükselen takım Altay oldu

Süper Lig’e yükselen son takım Altay oldu.TFF 1. Lig’de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, İstanbul’da Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.

SHABER3.COM

Siyah Beyazlı ekip, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e yükselmiş oldu. 

Altay, 2002-2003’te Süper Lig’e veda etmişti.Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabaka saat 20.00’de başladı. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. 

Takımların ilk 11’leri şöyleydi:

Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Hüsamettin, Recep, Metehan

Altay: Cihan, Cebrail, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Thiam, Regattin, Ziya, Kapp
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig'e son yükselen takım Altay oldu Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:59