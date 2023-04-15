Sürgündeki gazetecileri hedef göstermeye devam ediyorlar

Yurtdışında sürgünde bulunan birçok gazeteciyi hedef gösteren AKP rejiminin yayın organı Sabah’ta çalışan MİT elemanı Abdurrahman Şimşek, bu kez kapatılan eski Zaman Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’yı hedef gösterdi.

MC TV Ana haber bültenine canlı yayın konuğu olan Ekrem Dumanlı, Kemal Gülen’in sorularını cevapladı.

Gizlice fotoğraflanıp eviyle ilgili bilgilerin de verildiği haber ile ilgili konuşan Ekrem Dumanlı akıldışı iddialar ve iftiralar ile ilgili soruları cevapladı





Dumanlı özellikle konuşma mesafesine kadar yaklaşıp gazeteciliğin gereği olan soru sormaya cesaret edememesine dikkat çekti.