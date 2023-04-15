Samanyolu Haber /Gündem / Sürgündeki gazetecileri hedef göstermeye devam ediyorlar /15 Nisan 2023 19:15

Sürgündeki gazetecileri hedef göstermeye devam ediyorlar

Sabah’ta çalışan MİT elemanı Abdurrahman Şimşek, bu sefer de kapatılan eski Zaman Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’yı hedef gösterdi.

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Yurtdışında sürgünde bulunan birçok gazeteciyi hedef gösteren AKP rejiminin yayın organı Sabah’ta çalışan MİT elemanı Abdurrahman Şimşek, bu kez kapatılan eski Zaman Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’yı hedef gösterdi. 
MC TV Ana haber bültenine canlı yayın konuğu olan Ekrem Dumanlı, Kemal Gülen’in sorularını cevapladı.  
Gizlice fotoğraflanıp eviyle ilgili bilgilerin de verildiği haber ile ilgili konuşan Ekrem Dumanlı akıldışı iddialar ve iftiralar ile ilgili soruları cevapladı 

Dumanlı özellikle  konuşma mesafesine kadar yaklaşıp gazeteciliğin gereği olan soru sormaya cesaret edememesine  dikkat çekti.
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