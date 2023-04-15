Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları ve rüşveti belgeleriyle açıkladı

Gündeme getirdiği her konunun belgeli olduğunu anlatan Yakut, hükümet içerisinde çöreklenen ve içersinde Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Hayati Yazıcı gibi isimlerin de olduğu çetenin insanların mallarını nasıl gasp ettiklerini ayrıntılı olarak anlatıyor. Muhammed Yakut’un yayınladığı belgelere göre Aktif Bank üzerinden yapılan vurgun da dikkat çekici. Buna göre tamamı sahte şirketler üzerinden 1,2 milyar Euroluk vurgun yapılıyor.





‘Deliler Delisi’ YouTube kanalında ayrıntlı olarak aktarıyor. Başına gelen olayları AKP’den bir çok üst düzey yetkiliye anlattığını ancak bir sonuç alamadığını belirten Yakut, Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak’ın da aralarında bulunduğu isimlerin, 55 milyon dolara devir aldıkları bir firmanın bedelinin 38 milyon dolarını ödemediğini belgeleriyle anlatıyor. Muhammet Kaya, bizzat yaşadığı ve şahit olduğu yolsuzluk ve rüşvet olaylarınıkanalında ayrıntlı olarak aktarıyor. Başına gelen olayları AKP’den bir çok üst düzey yetkiliye anlattığını ancak bir sonuç alamadığını belirten Yakut, Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak’ın da aralarında bulunduğu isimlerin, 55 milyon dolara devir aldıkları bir firmanın bedelinin 38 milyon dolarını ödemediğini belgeleriyle anlatıyor.









Muhammet Yakut’un ilk iki videosunda yer alan açıklamalarından bazı bölümler şöyle:





MEHMET ÖZHASEKİ ANLATTIKLARIMI DUYUNCA, MİDE SPAZMI GEÇİRDİ





Aktif Bank dosyası… Bir kardeşim geldi, bazı belgeler getirdi. Baktım, anladığım bir konu değildi. Çok güvendiğim bir bankacıya, ‘Aktif Bank’ yazılarını silerek gönderdim. Kendisi bana bu işin vehametini söyledi. Ben de bunu Cumhurbaşkanımızın bilmesi gereken bir konu olduğunu düşündüm.





Beni Mehmet Özhaseki’ye yönlendirdiler. Yassıada’nın açılacağı günden bir gece önce telefon geldi. Randevu verdiler. Gece 22.30 civarında Büyükşehir Belediye Belediyesi’nin yanındaki otelde randevu verdiler. Sabah 4.30’a kadar Özhaseki’yle oturduk. Herşeyi A’dan Z’ye anlattım. İki defa mide krampı geçirdi benim bu anlattklarım karşısında.





Bütün belgeleri sana gösterdim. Yalayut Nurettin Canikli’nin, takoz Hayati Yazıcı’nın bana bütün yaptıklarını size anlattım. Bana nasıl kumpas kurup, nasıl cezaevine attıklarını, nasıl cezamı onaylattıklarını anlattım. Yalan söylemeden anlattım. Siz de bana döndünüz dediniz ki; bunları nereye vereceğiz?





Ben de size ‘Güvendiğiniz en önemli kuruma’ verin. Siz bana, ‘Hakan Fidan’ dediniz. Ben size, ‘Ben kendisiyle görüşmem, çünkü bildiklerim var’ dedim. Bana ‘Kimle görüşürsün’ dediniz; ben de size ‘Sizin güveneceğiniz bir şahıs olsun yeterlidir’ dedim. Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde güvenlik politikaları başkanı Mustafa Beyin ismini verdiniz.





Ankara’ya geldik. Kendi bankacımı da aldım. Mustafa bey aradı bizi. Hepsi evraklı zaten. WhatsApp yazışmalarımız da var. Kimliklerimiz istendi. Araç plakalarımız istendi. Hepsini biz Mustafa beye yazdık. Çankaya Köşkü’nde randevu verdi. A’dan Z’ye bizi dinledi. Sonra ben kendisine sadece, ‘Bu konudan Cumhurbaşkanımızın haberi olacak mı olmayacak mı’ dedim. ‘Kesinlikle olacak’ dedi.





USULSÜZLÜK MİKTARI 1,2 MİLYAR EURO





Daha sonra bankacı arkadaşı çağırdım. Teknik olarak bütün herşeyi A’dan Z’ye yapılan her şeyi anlattı. Buradaki usulsülük 1 milyar 285 milyon 511 bin Euro! Burada kimler var; Abdullah Happani, (Reza Zarrap’ın adamı) Serkan Leke…





Bunları gördüğü zaman Mustafa bey, ‘infial’ dedi. Bütün bunların hepsinin belgesini verdim. Gün gün, saat saat, para girişleri. Bütün gruplar… Swift kodları. Kimsenin kaçacak bir yeri yok. Siz Beytullah’a savaş açacaksınız; peki açın!





Bu işin başındaki kişiler; Aktif Bank sahibi Ahmet Çalık, 2017’deki Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer, Muzaffer Utku, 2017 Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Özat. Bunların hepsi kayıtlı. Kimse bir yere kaçamaz.





BÜTÜN BELGELER, FİRMALAR SAHTE





Ben Mustafa Beye, Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı’nın bana yaptıkları bütün pislikleri de anlattım. Demek ki biz yanlış yere anlatmışız. Biz bütün evrakları Mustafa beye verdik. İstanbul’a geldik. Bu konularla, belgelerle ilgili gördüğünüz bütün belgeleri Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan’a da bizzat ben kendim gösterdim. Bunların ‘infial’ olduğunu söyledi.





Yani Reza Zarrap olayında bir ticaret var ama Aktif Bank’taki olay farklı. Bu yapılan bütün giriş çıkışların hepsi sahte. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nde bu rakamların sadece 3-5 ayda hangi türlü ihracata çıktığını gösterebilirsiniz? İran’daki firmalar sahte, bütün firmalar sahte. Bunların hepsi patates firmalar.





Bize ne bir teşekkür geldi, ne başka bir şey. Bize bu işin sonunda Halkbank’tan sadece o da teminatlarımı vererek kredi aldım. Namuslu bir şekilde de ödedik. Bana babanızın parasını vermediniz. Faiziyle birlikte ödedim. Bana kıyak yapmadınız yani! Sorun yok…





BİLAL ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK, SATIN ALDIKLARI ŞİRKETİN PARASIN ÖDEMİYOR





Ercüment Bayagen, Rüya Bayagen, Avukat Şeyda Yıldırım, Bilal Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aktaş, Raif İnan, Berat Albayrak, Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş. Hatay Erzin’de…





Adam 55 milyon dolara bunlara firmayı satıyor. 17-18 milyon dolar parasını alıyor. Kalan 38 milyon dolar parasını şu ismini saydığım insanlar adamın parasını vermiyor. Adam benim kendi şirketimin dışındaki işimde ortağım. Bu işten gelecek paradan kendi şirketime girecek para var. Helal para.





Adam kalan parasını almak için mahkemeye gidiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz… Beni iyi tanır. Onun dosyası çok farklı. Onun Mardin, Midyat dosyası çok farklı! Bu ülkede hukuk, nimaz, adalet mi var?





Ercüment Bayagen ve Rüya Bayagen’e sesleniyorum. Geçen hafta seni aradım, Şeyda Yıldırım’ı da aradım. Tanımıyoruz dediniz benim için. Sen parayı gönderme, sen Bilal Erdoğan, Berat Albayrak abilerine güven. Hayırdır lan? Sen kimdin 20 sene önce? Elinde çanta çanta madeni yağ işi yapıyordun!





38 MİLYON DOLARLIK BORCA 28 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER





Hadi Bilal Erdoğan da orada ben de buradayım. Gönderme Abdullah Gümüş’ün parasını… Bak ben senin başına neler yapacağım. 15 gün önce Bilal Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aktaş’ın Sarıyer’deki ofisinde 38 milyon dolar hak paraya 28 milyon dolar teklif ediyorsunuz. Terbiyesiz adam. Eşkiya mısınız siz?





185 dönümlük yeri alıyorsunuz, daha sonra yan taraflardan Hazine’nin yerlerini alıyorsunuz. Tam bir petrol kimya tesisi yapıyorsunuz. Arkanızdakiler kim? Her yerde sağda solda Bilal Erdoğan, Berat Albayrak! O zaman biz sokağa çıkmayalım. Biz evde ev karısı olalım! Hayırdır, siz neyin peşndesiniz kardeşim.





Arsayı 300 dönümlere çıkardınız arsayı. Orada ne işler yapacaksınız acaba? Hangi çift boru hattından hangi mazotu, neyi ÖTV’siz çıkaracağınızı hepsini göreceğiz. Biz bu işin ana yerinden geldik. Ben bu devletin nasıl soyulduğunu takoz Hayati Yazıcı’ya çok iyi anlattım. Dosyada hepsi var.





HAYATİ YAZICI, BENDEN BURAK ERDOĞAN’LA İLGİLİ BİLGİ İSTEDİ





Takoz Hayati senden bir randevu istedim. Allah benim belamı verseydi de o randevuya gelmeseydim. Ulan sen öyle aşağılık bir adamsın ki… Ahmet Akseki Cami’de namaz kıldık. Namaz çıkışı Gümrük Ticaret Bakanlığı’na geldik. Uzun bir odan var ya, en arkada da küçük bir odan var. Beni küçük odaya aldın.





Dedin ki bana, “Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan hakkında bana bilgi lazım.” dedin. Sen bana Burak Erdoğan’ın, makamında dövdüğünü söylemedin mi? Adi adam! Sen bana, “Geceleri Çatalca’da inşaat mı yapıyor, çiftliği mi var, lüks araçlarla sürat yapıyor” demedin mi? Ulan adi adam, ben sana döndüm ne dedim; “Ben böyle bir namussuzluğa girmem.”



