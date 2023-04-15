Samanyolu Haber /Gündem / YSK geçici aday listesini yayınladı /15 Nisan 2023 18:33

YSK geçici aday listesini yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini yayınladı. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.

YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

1- Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,

2- Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur’a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına,

3- Adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

4- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK geçici aday listesini yayınladı Sonraki Haber >>

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

İYİ Parti'den yeni seçim videosu

İYİ Parti'den yeni seçim videosu

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi..."

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi...

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:50:01