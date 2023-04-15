Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan iktidara eleştiri: Aslında bu Sovyet rejimidir /15 Nisan 2023 18:24

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara eleştiri: Aslında bu Sovyet rejimidir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, soydaşlarla bir araya gelmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitti. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali’de çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Kılıçdaroğlu dikkat çeken mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de; “Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık” açıklamasını yaptı.

PARTİ DEVLETİ OLMAYACAĞIZ VURGUSU
CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Bulgaristan programı kapsamında Kırcaali’de açıklama yaptı.

Twitter hesabında, “Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var...” açıklaması ile videolu mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Tek bir lafım olacak. Türk Dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası… Bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet, bakidir. Saray; partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor.


‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık. Hiç merak etmeyin. Kırcaali’den herkese yürekten selamlar.”
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