Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu! Erdoğan'ı böyle dinledi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin son görüntüsü dikkat çekti. Diyarbakır’da gerçekleştirilen iftar programında konuşan Erdoğan’ı dinleyen Bahçeli’nin yorgunluğu dikkatlerden kaçmadı.





BAHÇELİ'NİN YORGUN HALİ GÜNDEM OLDU

Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Seçim süreci içerisinde liderleri yoğun bir tempo beklerken bu hıza ayak uydurmakta zorluk çektikleri de oluyor. Diyarbakır'da gerçekleştirilen iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedelerle buluştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada sırasında Bahçeli'nin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.