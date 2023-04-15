Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu! Erdoğan'ı böyle dinledi /15 Nisan 2023 18:10

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu! Erdoğan'ı böyle dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen Devlet Bahçeli’nin yorgun ve bitkin hali sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin son görüntüsü dikkat çekti. Diyarbakır’da gerçekleştirilen iftar programında konuşan Erdoğan’ı dinleyen Bahçeli’nin yorgunluğu dikkatlerden kaçmadı.

BAHÇELİ'NİN YORGUN HALİ GÜNDEM OLDU
Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Seçim süreci içerisinde liderleri yoğun bir tempo beklerken bu hıza ayak uydurmakta zorluk çektikleri de oluyor. Diyarbakır'da gerçekleştirilen iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedelerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada sırasında Bahçeli'nin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

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