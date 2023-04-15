Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyatçı Numan Yılmaz Yiğit 'İftar Zamanı'nda /15 Nisan 2023 15:25

İlahiyatçı Numan Yılmaz Yiğit 'İftar Zamanı'nda

MC EU TV İftar Zamanı'na bugün canlı yayında ilahiyatçı Numan Yılmaz Yiğit ve iki sürpriz konuk misafir olacak.

SHABER3.COM

MC EU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı ekranlara konuk olmaya devam ediyor. Reha Yeprem ilahiyatçı Numan Yılmaz Yiğit'in yanı sıra sürpriz misafirleri ağırlayacak. 

Programda; 

- Dini, hayatın normal akışında tabiat haline getirebilir miyiz?
- Bu tabiat haline getirme dinin hangi noktalarında olmalı? 
- İmanın her bir rüknünü, şubesini tahsil etmek için neler yapılmalı?
gibi çok önemli konular ele alınacak.  

Diğer taraftan programda, hayatını eğitime ve dünyanın dört bir tarafındaki nesillerin yetişmesine adamış iki sürpriz misafir de yaşadıkları ilginç hatıraları anlatacaklar.

Metin Haboğlu ise müzik eserleriyle İftar Zamanı’nın farklı bir rengi olacak. 

https://www.youtube.com/watch?v=UbY1Kapk0w0 linkinden ulaşılabilecek olan program aynı zamanda MC EU TV'nin yanı sıra Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarında yayınlanacak. 

Programın yayın saatleri ise şu şekilde: 
İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
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