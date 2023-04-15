Masumların çığlını duyuran yeni bir kitap yayınlandı





Samanyoluhaber yazarı M. Ertuğrul İncekul’un yeni kitabı çıktı. Toplumsal olaylara ve insan hakları ihlallerinin giderilmesi için verilen mücadelelerin anlatıldığı kitap, hakları ihlal edilen insanların sesi olmayı hedefliyor.





Yitirilen hayatların hikâyelerine dokunan kitapla ilgili açıklama yapan İncekul, “Bugünün Türkiye'sinde susturulan ve cezaevine gönderilen gazetecilerin çığlığı olmaya çalışıyor. Azınlıklarla ilgili önemli ihmalleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarihe bir arşiv olarak not düşüyor.” ifadelerini kullandı.





Geciken Adalet Adalet Değildir







Kitabın iki ana bölümden oluştuğunu belirten İncekul, “Bu kitap, Türkiye'de hapse atılan ve susturulan milyonlarca masum insan adına yazılmıştır. Fikirlere, kelimelere ciddi bir sorumluluk yüklemek için kaleme alındı. Kitap, bu çağın vicdanlı insanlarının kalplerine ulaşmak için kelimelerini özgürce uçmaya bıraktı. Yazılanlar masumiyetin hikâyesidir. Aynı zamanda bir ihanetin öyküsüdür. Geciken Adalet Adalet Değildir; demokrasinin, temel insan hakları arayışının öyküsüdür. Kitap, Adalet İçin Vicdan ve Duyulmamış Hikayeler başlığıyla iki kısımdan oluşuyor.” dedi.





Hollandalı sanatçı ve yorumcu Nell Berger’in illüstrasyonlarıyla zenginleştiği kitapta ayrıca Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Belçika merkezli Others Derneği Başkanı Yüksel Kaya’ya, Güney Afrika İnsan Hakları Komisyonu Eski Komiseri Adv Mohamed Shafie Ameermia'nın görüş ve düşüncelerine de yer verilmiş. Ayrıca, Hollandalı yazar ve girişimci Cees Buys'a takdim yazısı yazmış.





Kitapla ilgili İncekul şu bilgileri verdi; “Kitap çevirisi yerli ve yabancı bir yayın kurulundan geçti. Uzun uğraşlardan sonra baskı aşamasına getirildi. Yazılarımda bana yardımcı olan ve cesaretlendiren eşime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Londra'dan arkadaşım Josh'a, Hakan Yeşilova’ya, Crab Publishing’den editörüm Ali Topdağ'a teşekkürü borç bilirim. Sürgündeki gazeteci Bülent Keneş'e ilham verici yorumları için teşekkür ederim. Kitabıma katkıda bulunan farklı coğrafyalardaki arkadaşlarıma ve Amerika merkezli İnsan Hakları Platformu AST’ye şükranlarımı sunarım.”





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