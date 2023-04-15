Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi Peker'den yeni paylaşım: 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü' /15 Nisan 2023 14:12

Seçim öncesi Peker'den yeni paylaşım: 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'

"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, avukatı Ersan Barkın'ın paylaşımını retweet yaptı. Peker, söz konusu mesajı paylaştıktan 15 dakika sonra kaldırdı.

SHABER3.COM

Siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan suç örgütü lideri olduğu Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibarıyla tamamen durdurmuştu.

"Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, avukatı Ersan Barkın'ın paylaşımını retweet yaptı. Barkın paylaşımında, "Yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bu kez yardım kolilerinin üzerinde isim ya da herhangi bir emare olmamasına rağmen. Müvekkilim Sayın Sedat Peker'in memleketi Rize’ye gönderilen bir ‘tır’ Vakfıkebir’de gözetim altına alındı. Önüne ve arkasına birer eskort araçla İstanbul’a döndürüldü. Fakir insanların sofralarındaki tek lokma aşın önüne geçmek nedendir? Böyle zülüm olmaz" ifadelerine yer verdi.

Bu haber yazıldığı sıralarda Peker, retweet yaptığı gönderiyi kaldırmadı. Daha önce de Peker, başka Twitter kullanıcılarının gönderisini paylaşmıştı.  Peker, söz konusu mesajı paylaştıktan 15 dakika sonra kaldırdı.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçim öncesi Peker'den yeni paylaşım: 'Eskort araçla... Sonraki Haber >>

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

İYİ Parti'den yeni seçim videosu

İYİ Parti'den yeni seçim videosu

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi..."

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi...

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:41