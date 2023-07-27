Suriye’nin başkenti Şam’da büyük patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da, her yıl Muharrem ayında binlerce Şii ve Alevi müslümanları ağırlayan Seyyide Zeynep Türbesi ve Cami civarında patlama meydana geldi.



Patlamanın taksiye yerleştirilen bomba düzeneğinin neden olduğu açıklandı. Patlama sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.



Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela’da katledilmesinin 1343. yıldönümü nedeniyle binlerce kişi, Kerbela’dan sağ kurtulan Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Zeynep’in kabrini ziyaret etmek için Muharrem ayında Şam’a gidiyor.