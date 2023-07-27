Zam isyanı sürüyor! Sokağa indiler

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler art arda gelen zamlar ve vergi artışlarını protesto etmek için Ankara Ulus ve İstanbul Beşiktaş başta olmak üzere birçok şehirde meydanlara indi.



İşçiler, “Asgari yaşamak istemiyoruz”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları attı.



“KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ GERÇEKLİĞİ BİLİYORUZ”



Ankara Ulus'ta basın açıklamasını yapan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Susmuyoruz, haykırıyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeğini biz biliyoruz. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzene karşı gelirde adalet vergide adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.



İŞTE TALEPLERİ…



Görgün, taleplerini şöyle sıraladı: “ KDV-ÖTV gibi adaletsiz dolaylı vergiler düşürülsün. Gelir vergisi tarife ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülsün. Vergi tarife dilimleri artırılsın. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınsın. Az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni kurulsun. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilsin, emekli aylıklarına seyyanen 8 bin 77 TL ücret artışı verilsin.”



“TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETTİKÇE YOKSULLAŞIYORUZ”



İstanbul Beşiktaş'taki basın açıklamasını ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. “Milyonlarca işçi ve emekli açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi” diyen Çerkezoğlu, şunları söyledi:



*Ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok.



*Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği bir biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü her gün daha fazla kaybediyoruz. Türk Lirası değer kaybettikçe biz her gün daha fazla yoksullaşıyoruz.



“İSTİYORLAR Kİ HERKES ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞSIN”



*21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucunu en ağır biçimde bizler yaşıyoruz.



*Seçimlerden sonra bu sınıfsal ve siyasal tercihlerin değişmediğini; hatta bizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu ekonomik rotanın daha da ağırlaşarak sürdüğünü ve süreceğini açıkça görüyoruz. İstiyorlar ki herkes asgari ücretle çalışsın. Hepimizi yoksullukta eşitleyen bir politika izliyorlar.



“NEYİMİZİ KISKANIYORLAR?”



*Bir de diyorlar ki, ‘dünya bizi kıskanıyormuş…' Neyimizi kıskanıyorlar? Ülkemizin dünyanın en ucuz emek cenneti haline gelmesini mi kıskanıyorlar?



*Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu haline gelmesini mi kıskanıyorlar? Asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesini ve Avrupa'da Türkiye'nin en düşük asgari ücretli olmasını mı kıskanıyorlar?



“GELİRDE VE VERGİDE ADALET İSTİYORUZ”



*Emekli olmuş insanlara verilen bu ücret asla kabul edilemez. Adalet, insanlık, vicdan nerede? Gelirde adalet olmadığı gibi vergide de adalet yok.



*Patronların vergileri sıfırlanırken biz dilim dilim soyulmaya devam ediyoruz. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.



İZMİR’DE DE EYLEM VARDI



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikaların üyeleri İzmir'de art arda gelen zamları ve vergileri protesto etti. Genel grev çağrısı yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “TÜRK-İş'e, Hak-İş'e, memur sendikalarına çağrı yapıyoruz; biz genel grevi, genel direnişi örgütlemeye hazır mıyız? Kendilerine sendika diyenlere çağrımız; genel grev, genel direniş” dedi.