Suzan Sabancı parti fotoğrafı paylaştı, tepki yağdı

Kahramanmaraş depremi üzerinden 9 gün geçti. Şimdiye kadar açıklanan sayılara göre 31 binden fazla hayatını kaybeden yurttaşımız varken 100 bin fazla yaralı bulunuyor.



Deprem nedeniyle ünlüler de yasa boğulmuşken birçok isim de yardım çalışmaları için harekete geçti. Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu çatısı altında bir araya gelen ünlü isimler, milyonlarca lira yardım toplayarak deprem bölgesine gönderdi.



Öte yandan Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesinden Suzan Sabancı'nın paylaşımı ise tepki çekti. Florida'da bir partide olduğu görülen Sabancı'nın eğlenceli karesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sabancı'nın fotoğrafı paylaştığı gün, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Akbank'tan 3 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.