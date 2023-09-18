Syriza'nın liderlik seçimi ikinci tura kaldı

Yunanistan’da haziran seçimlerini yüzde 17.5 ile kaybeden ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Aleksis Çipras’ın istifa etmesinden sonra, yeni parti lideri için sandıklar kuruldu.



40 bini yeni üye olmak üzere toplam 147 bin parti üyesi ülke çapında kurulan 570 sandıkta oy kullandı.



Yarışta beş aday arasında yapılan seçimlerde SYRIZA’nın yeni üyesi 35 yaşındaki Stefanos Kasselakis, yüzde 45.47 oy oranı ile birinci; SYRIZA’nın önemli isimlerinden eski Çalışma Bakanı Efi Ahçıoğlu ise yüzde 36.21 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.



Girit kökenli ABD eğitimli ve Haziran 2023 seçimlerinde ilk kez SYRIZA’dan adaylığını koyan ancak parlamentoya giremeyen Kasselakis’in liderlik seçimlerini önde bitirmesi sol çevrelerde şaşkınlık yarattı.



Favori aday gösterilen Efi Ahcoğlu’nun yüzde 36.21 oy alarak yarışı ikinci sırada bitirmesi ise SYRIZA’nın kökleşmiş isimleri için de sürpriz oldu.



İlk tur seçimlerinde adaylar yüzde 50+1 oyu alamadığından, seçimlerin ikinci turu 25 Eylül Pazar Kasselakis ile Ahçıoğlu arasında yapılacak.

Stefanos Kasselakis



Diğer adaylardan olan, SYRIZA’nın bir zamanlar önemli isimleri isimleri arasında yer alan eski Maliye Bakanı Euklides Çakalotos yüzde 8.4 oy oranı ile üçüncü; diğer önemli ismi Nikos Pappas yüzde 8 oy ile dördüncü; partinin Strateji Dairesi Başkanı Stefanos Tzumakas ise yüzde 1.5 oy oranıyla ile yarışı bitirdi.



SYRIZA’nın “karizmatik” lideri olarak bilinen Aleksis Çipras ise liderlik seçimlerinde tarafsız kalmayı tercih ederken, tutumu takdirle karşılandı.



Çipras, haziran seçimlerinden hemen sonra istifa etme nedeni için, “Haziran seçimlerini kaybetmenin ötesinde, ekim ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerine SYRIZA’nın yenilenmiş haliyle girmesine katkıda bulunmak" olduğunu söylemişti.