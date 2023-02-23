Samanyolu Haber /Dünya / Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem /23 Şubat 2023 11:12

Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem

Tacikistan'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SHABER3.COM

Çin devlet televizyonu CGTN'nin, Çin Deprem Ağları Merkezi'ne dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 05.37'de (Türkiye saatiyle 03.37) Tacikistan'da 10 km derinlikte 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü 10 bin 800 nüfuslu Murghob'un 66 km güneybatısında yer alıyordu

CGTN'nin bildirdiğine göre, depremin merkez üssü Çin sınırdan yaklaşık 82 km uzakta olurken, sarsıntılar Çin'in batı Sincan bölgesindeki Kaşgar ve Atuş da dahil olmak üzere bazı bölgelerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Murghob'ın 46 km batısında yerel saatle 05.55'te (Türkiye saatiyle 03:55) 5,2 büyüklüğünde başka bir sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

Depremi takiben henüz bir can kaybı bildirilmedi. Çin menşeli Xinhua, Kaşgar'da elektrik şebekesi ve iletişimde bir aksama olmadığını bildirdi.

Çin'de tren seferleri durduruldu
Öte yandan Xinhua, Sincan demiryolu departmanının, Güney Sincan demiryolunun Aksu'dan Kaşgar'a giden bölümünde çalışan yolcu trenlerini durdurma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

CGTN, yerel makamların köprüleri, tünelleri ve sinyal ekipmanlarını incelediğini söyledi.
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