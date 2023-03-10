Samanyolu Haber /Dünya / Tahıl anlaşması Rusya engeline mi takılacak? /10 Mart 2023 09:09

Tahıl anlaşması Rusya engeline mi takılacak?

Ukrayna tahılının Karadeniz'de güvenli bir koridor üzerinden ihraç edilmesini sağlamak amacıyla geçen yıl imzalanan tahıl anlaşmasının uzatılması tehlikeye girdi. Rusya'nın çekinceleri var.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin Pazartesi günü Ukrayna ile yapılan tahıl anlaşmasının uzatılması konusunu görüşecekleri belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bir sonraki görüşme 13 Mart'ta Cenevre'de yapılacak" dedi. Zaharova, görüşmelere Rusya'dan bakanlar heyeti ile BM temsilcilerinin katılacağını belirterek görüşmede tahıl anlaşmasının masaya yatırılacağını kaydetti.

Ukrayna'da üretilen tahılların Karadehiz'de oluşturulacak koridordan güvenli bir şekilde ülke dışına nakledilmesini düzenleyen anlaşmanın süresi 18 Mart'ta doluyor.

Moskova uzatmaya sıcak bakmıyor

Moskova'dan yapılan son açıklamalarda anlaşmanın uzatılması konusunda olumsuz ifadeler dikkat çekiyor. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna ile yapılan tahıl anlaşmasının uzatılması konusunu "karmaşık" olarak nitelendirdi. "Paketin sadece yarısı yerine getirilirse, uzatma konusu oldukça karmaşık hale gelir" diyen Lavrov, bu tutumuna gerekçe olarak anlaşmanın Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını garanti altına alan maddelerinin uygulanmamasını gösterdi.

Tahıl anlaşması geçen yılın Temmuz ayında, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulan güvenli bir koridor üzerinden ihraç edilmesini sağlamak amacıyla imzalanmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında da anlaşma dört ay süreyle uzatılmıştı. Anlaşma, yaptırımlara rağmen Rusya'nın gübre ve gıda ihraç etmesine olanak sağlıyor. Ancak Moskova anlaşmadaki bu maddenin uygulanmadığını çok kez dile getirerek şikayetçi olmuştu.
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