Tahran'daki bir klinikte patlama: 17 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralananlar olduğu da belirtildi.





İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gods Meydanı yakınlarında bulunan bir klinikte büyük bir patlama meydana geldi.





Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan yaptığı açıklamada, Tahran'ın Şeriati Caddesi'nde bulunan ve Sina adlı klinikte gerçekleşen patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığı bildirdi. Saberyan, yaralıların yakınlarda bulunan Tecriş Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.





Gaz kaçağı neden oldu

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin klinikte gerçekleşen gaz kaçağı olduğunu duyurdu.