Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li bakandan İmamoğlu'na tebrik /30 Haziran 2020 22:22

Eski AKP'li bakandan İmamoğlu'na tebrik

AKP'li eski bakanlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet'in tablosuyla ilgili tebrik mesajı geldi.

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Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.

Eski AKP’li Bakan Ertuğrul Günay ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

Eski AKP’li Bakan Günay “Kültür-sanata verilen önem en iyi tanıtımdır. Frankfurt Kitap Fuarı, Paris Türk Mevsimi, Rusya Türk Yılı gibi etkinliklerin, arkeoloji ve yeni müze gibi kültürel hamlelerin turizm için de çok etkili olduğunu yaşamıştık. İBB, Fatih tablosuyla böyle önemli bir tanıtım atağı yaptı” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj:


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