Samanyolu Haber /Politika / Tanju Özcan gönlündeki adayı açıkladı /05 Temmuz 2023 00:13

Tanju Özcan gönlündeki adayı açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gönlünden geçen genel başkan adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi, "Ekrem Bey'in biraz daha net olmasını bekliyorum" dedi.

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Partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Özcan, Habertürk TV canlı yayınına katıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Özcan, "Her şey yanlıştı. Altılı Masa'nın kurulması yanlıştı. 4 partiye o kadar milletvekilinin verilmesi yanlıştı. Söylemler yanlıştı. Toplumun gerçeklerine dokunan söylemler, toplumun gerçek sorunlarıyla ilgili tespitler ortaya konulamadı. 'HDP'nin peşine takılıyor' imajının oluşmasına çok büyük katkı verdiler" diye konuştu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre gönlünden geçen genel başkan adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu dile getiren Özcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben sokakta insanlarla konuşan bir siyasetçiyim. Şu anda sokakta İmamoğlu'nun ismi öne çıktığı için ben de aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim ama Sayın İmamoğlu aday olmazsa, Sayın Kılıçdaroğlu istifa ederek veya olağan ya da olağanüstü kongreyle koltuğundan indirilebilirse, bu partide genel başkanlık yapabilecek çok sayıda insan var. Adı bilinen veya bilinmeyen."
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