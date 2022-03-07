Tansu Çiller’e şok sözler : Üzerime gelmesin her şeyi konuşurum

Demokrat Parti’nin yeniden Genel Başkanlığına seçilen Gültekin Uysal gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken eski Başbakan ve Doğruyol Parti’sinin eski Genel Başkanı Tansu Çiller’in son verdiği röportajdaki iddialarını eleştirdi.





Gültekin Uysal partisinin geleneğinden kiralananların olduğunu söyleyerek Tansu Çiller’i ima ederek "Daha fazla bize dokunmasınlar her şeyi konuşuruz" ifadelerini kullandı.





“ÜZERİMİZE GELMESİNLER HER ŞEYİ KONUŞURUZ”

AK Parti’nin durdurulamaz oy kaybı karşısında Millet İttifakı’nı bölmek amacıyla Tansu Çiller’in yeni bir parti kurarak siyasete atılacağı iddia edilmişti. Çiller’de bu iddiaları yalanlamadan Millet İttifakı’nın politikalarını eleştirmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeler sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Çiller’e "Bir anne olarak iki tane evladının ekonomik geleceğini düşünmesi kadar saygıdeğer bir şey yok ama bunu yapmak için bu davanın üstünde tepinmesi yeter artık. Başbakanlığı bir günde bulanlara buradan bir sözümüz var. Bu milletin verdiği yetkiyi yanlış işlere bulaşarak yeri geldiğinde bu partiden ön seçimleri yok sayarak… Telaffuz bir etmek istemem ama daha fazla bize dokunmasınlar her şeyi konuşuruz. Sabuncu hikayelerini de konuşuruz başka şeyleri de konuşuruz öyle elimiz armut falan toplamıyor." Sözleriyle yüklendi.