Rusya'dan tehdit: Ukrayna savaş uçaklarını kabul eden ülke düşman sayılacak

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Moskova’dan Ukrayna savaş uçaklarına havaalanlarını açmaya hazırlanan ülkelere sert tepki geldi.





KOMŞU ÜLKELERE UYARI

Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, “Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz.” dedi.





İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savunma tesislerini yüksek hassas silahlarla vuracağını öne sürdü.





Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını öne süren Konaşenkov, Rus uçaklarının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 3 Su-27 savaş uçağını da vurduğunu aktardı.





Konaşenkov, “Ukrayna’nın savaşan hava unsurlarının neredeyse tamamı yok edildi” ifadelerini kullandı.





BİYOLOJİK SİLAH İDDİASI

Ukrayna’da ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev tarafından acil olarak temizlenmesiyle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkarıldığını iddia eden Konaşenkov, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından, özellikle veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül patojenlerin 24 Şubat'ta acil imhasına ilişkin belgeler aldıklarını ifade etti.