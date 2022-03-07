Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Venezuela’ya teklif: Rusya’dan uzaklaş, yaptırımları hafifletelim /07 Mart 2022 12:27

ABD’den Venezuela’ya teklif: Rusya’dan uzaklaş, yaptırımları hafifletelim

Venezuela'ya Maduro ile görüşmek üzere heyet gönderen ABD, Rusya'ya karşı tavır alması karşılığında yaptırımları gevşetme teklifinde bulundu. Görüşmeden sonuç alınamadı.

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ABD ve Venezuela, beş kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, yıllardır ilk defa yaptıkları üst düzey temaslarda Venezuela’nın petrol ihracatına uygulanan yaptırımların hafifletilmesini ele aldı. Taraflar görüşmelerde somut ilerleme sağlayamadı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Rusya’nın petrol şirketlerine yaptırım uygulanması halinde ortaya çıkabilecek ham petrol açığını kapatmanın yollarını arıyor.

Washington’dan bir kaynağa göre ABD, Ukrayna’nın işgalinin ardından Latin Amerika’da Rusya’ya en yakın ülkelerden biri olan Venezuela’nın Moskova’ya yönelik tavrında değişiklik olup olmadığını görmek istedi.

ABD’nin yaptırımları gevşetmesi halinde Venezuela ham petrol ihracatını artırabilir.

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Venezuela Enformasyon Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

ENFLASYONDA PETROL RİSKİ
ABD’nin Rus petrolünü de yaptırım kapsamına alma planıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı bugün 139 doları gördü. Petrol, geçen haftayı 118 dolarla kapatmıştı.

ABD’de ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen tüketici enflasyonunun, enerji ve gıda fiyatlarındaki son artışlarla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yaptırımlar, küresel ekonomide enflasyon endişelerinin yanı sıra durgunluk endişelerini de artırırken, merkez bankalarının enflasyonun önüne geçmek üzere agresif parasal sıkılaşmaya gitmesi zorlaşıyor.


Bu nedenle ABD’de Biden yönetimi, Rus petrolünü telafi etmek üzere Venezuela ve İran petrolüne dönük geçmişte aldığı yaptırım kararlarını kaldırmayı ya da hafifletmeyi değerlendiriyor.
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