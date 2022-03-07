İhraç öğretmenin tabutu musalla taşı yerine sıraya kondu!

15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avında KHK ile mesleğinden ihraç edildikten sonra yakalandığı kansere yenik düşen öğretmen Cafer Bayram ders verdiği okulun bahçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapatan 36 yaşındaki KHK’lı eski sınıf öğretmeni Cafer Bayram’ın cenaze namazı Giresun’da Süttaşı İlkokulu’nun bahçesinde kılındı. KHK ile öğrencilerinden kopartılan Cafer Bayram’ın tabutu, musalla taşı yerine öğrencilerin onu dinlerken oturduğu iki sıranın üstüne kondu. Kılınan cenaze namazının ardından Cafer Bayram’ı son yolculuğuna kendisi gibi KHK’lı olan kader arkadaşları uğurladı.

Cenaze törenine katılan gazeteci Berna Kavaklı sosyal medyadan Cafer Bayram’ın kısa hayat hikayesini paylaştı.

İHRAÇ OLDU, NİŞANLISI TERK ETTİ





Böbrek yetmezliği nedeniyle babasını doğmadan 3 ay önce kaybettiği öğrenilen Cafer Bayram ve kardeşini annesi türlü sıkıntılara rağmen okutmuş. Öğretmen olduktan sonra memleketine atanan ve görev yaptığı okulda parmakla gösterilen Cafer Bayram sevdiği kızla nişanlandı. Evlilik hazırlıkları yapan Bayram, 15 Temmuz’un ardından başlatılan cadı avında KHK ile mesleğinden ihraç edildi. İhraç edildikten sonra nişanlısı tarafından terk edilen Cafer Bayram köyüne döndü. Köyünde de ‘terörist’ diye yaftalanan Cafer Bayram evinden çıkamaz durumu gelirken kanser hastalığına yakalandı.













Yaşamdan hiçbir umudu kalmayan Cafer öğretmen hastalığını yakın akrabalarına dahi söylemedi. Cafer Bayram’ın yakalandığı kanser hastalığını son evresinde öğrendiğini söyleyen halası, ‘‘Biz öğrendiğimizde hastalığı son evredeydi, doktorlar yapacak bir şey kalmamış diyordu artık. Oğlum, niye bize söylemedin dediğimizde, ben zaten yaşamak istemiyorum diyordu. Yaşamdan beklentisi kalmamıştı ki hayata tutunsun. Onun ölümü intihar gibi bir şey” ifadelerini kullandı.













SON SÖZLERİ BEN ÖĞRETMENİM





Cafer Bayram’ı hastanede solunum cihazına bağlanmadan önceki son sözleri “Ben öğretmenim!” olmuş.







