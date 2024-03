Tansu Çiller'e bir kötü haber daha: Sen sorumlusun

YARGILANANLAR YÜZDE 8 SORUMLU





Çiller ailesi imar rantıyla gündeme geldi. Arazi, aileye ait MARSAN Holding'in üzerine görünüyor. Holdingin, batırılan İstanbul Bankası'ndan usulsüz kredi aldığı ortaya çıktı. Batan bankanın Genel Müdürü Özer Uçuran Çiller'di.İBB’nin mahkemeye taşıyarak statüsünü iptal ettirdiği arazinin sahibi olan MARSAN Holding, Çiller ailesine ait. 1985’ten bu yana süren İstanbul Bankası davasında, bankanın içini boşaltan kredilerin bir kısmının verildiği şirket olan MARSAN Holding’in yönetiminde Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller bulunuyor.Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; Özer Uçuran Çiller, 1953’te Has Ailesi tarafından kurulan, sahte kredilerle içi boşaltılınca 1983’te Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Bankası’nın Genel Müdürü ve murahhas üyesiydi. 1985’te bankanın batışıyla ilgili açılan ve halen İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada İstanbul Bankası’nın içinin Çiller Ailesi’nin sahibi olduğu MARSAN Holding ile Çiller ve Has ailelerinin ortak olduğu MARHAS Holding’e usulsüz krediler verilerek boşaltıldığı iddia ediliyor.10 sanıklı davada, bankanın eski şube müdürleri ve Has ailesinin vefat etmiş bir üyesi yargılanıyor. Bilirkişilerin 13 Şubat 2020’de mahkemeye sundukları raporda, asıl sorumlunun yargılananlar değil, Özer Uçuran Çiller olduğuna dikkat çekiliyor ve yargılananların sorumluluğunun yüzde 8 olduğuna vurgu yapılıyor.