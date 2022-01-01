Tapınakta izdiham, çok sayıda ölü ve yaralı var

İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce Hindu, Cammu şehri yakınlarındaki Katra’da bulunan Mata Vaishnav Devi tapınağına gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tapınağın giriş-çıkış kapısında izdiham yaşandı.



Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.



Kuzey Hindistan'ın hac amacıyla en çok ziyaret edilen mekanlarından biri olan ve bir tepe üzerine kurulu tapınağa ziyaretçiler genelde yürüyerek ulaşıyor.



Hindistan’da dini bayramlarda ve tapınak ziyaretlerinde sıkça izdiham olayları görülüyor.



2013 yılında Madhya Pradeş eyaletinde bir Hindu festivalinde yaşanan izdihamda 115 kişi hayatını kaybetmişti.



2011 yılında da Kerala eyaletindeki dini bayram kutlamalarında 100’den fazla kişi ölmüştü.