Samanyolu Haber /Gündem / Tartışılan AstraZeneca'ya bir destek de DSÖ'den /17 Mart 2021 17:21

Tartışılan AstraZeneca'ya bir destek de DSÖ'den

Kanda pıhtılaşmaya ve bu probleme bağlı olarak ölümlere sebep olduğu ileri sürülen AstraZenaca'ya Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) destek geldi. Tartışılan aşının faydasının risklerinden daha büyük olduğunu vurgulayan DSÖ, aşılamanın sürmesini tavsiye etti.

SHABER3.COM

Son günlerde tartışılan Covid-19 aşısı AstraZeneca'ya Avrupa İlaç Ajansı'nın ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden de benzer bir destek açıklaması geldi. DSÖ, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirterek "Aşılama sürmeli" dedi. 

Art arda yaşanan problemlerin ardından geçtiğimiz günlerde Avrupa'da birçok ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. Tartışmalar devam ederken Avrupa İlaç Ajansı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ajans, incelemelerin devam ettiğini belirtmekle birlikte aşının faydasının risklerinden daha fazla olduğunu vurgulamış ve AstraZeneca aşısının devam etmesi yönünde görüş bildirmişti. 

Bu açıklamaya benzer bir açıklama da son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgüt aşılamanın devam etmesi gerektiğini belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tartışılan AstraZeneca'ya bir destek de DSÖ'den Sonraki Haber >>

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:58