Tartışılan AstraZeneca'ya bir destek de DSÖ'den

Son günlerde tartışılan Covid-19 aşısı AstraZeneca'ya Avrupa İlaç Ajansı'nın ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden de benzer bir destek açıklaması geldi. DSÖ, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirterek "Aşılama sürmeli" dedi.





Art arda yaşanan problemlerin ardından geçtiğimiz günlerde Avrupa'da birçok ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. Tartışmalar devam ederken Avrupa İlaç Ajansı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ajans, incelemelerin devam ettiğini belirtmekle birlikte aşının faydasının risklerinden daha fazla olduğunu vurgulamış ve AstraZeneca aşısının devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.





Bu açıklamaya benzer bir açıklama da son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgüt aşılamanın devam etmesi gerektiğini belirtti.