Tatil beldeleri devlet memurlarının sürgün yeri oldu

Türkiye'deki tatil beldelerinde çalışan devlet memurları, yüksek ev kiralarından şikayet ediyor. Çeşme, Marmaris, Bodrum gibi yazlık bölgelerde görev yapan memurlar, ev sahiplerinin yaz aylarında yüksek kiralar talep etmesi nedeniyle genellikle sezonluk kiralık ev bulmakta zorlanıyor.





Yüksek kiralar sebebiyle memurlar, ev arkadaşıyla ortak ev tutuyor veya tayin arayışına giriyor. Memurlar, devlet tarafından lojman sağlanması ve kira yardımı yapılması talebinde bulunuyor.





Ancak seçim vaatlerinden biri olan kira yardımı konusu seçimlerin ardından gündeme gelmedi. Çeşme gibi yazlık bölgelerdeki kiraların yüksek olması, memurların sürgün gibi hissetmesine neden oluyor.





Memurların barınma sorununa çözüm olarak lojmanlar sağlanması, yerel yönetimlerin sosyal konutlar yapması veya kira yardımı yapılması öneriliyor. Sağlık çalışanları da yüksek kiralar yüzünden barınma sorunu yaşıyor ve kadrolar boş kalıyor.





Memurların maaşlarındaki zam da kiraları ve hayat pahalılığını karşılamaya yetmiyor. Yüksek kiralar tüm devlet memurlarının ortak sorunu olarak göze çarpıyor ve lojmanların yapılması veya kira yardımı sağlanması talep ediliyor.