Samanyolu Haber /Dünya / NATO Ukrayna'yı desteklemek için kesenin ağzını açtı /11 Temmuz 2023 09:02

NATO Ukrayna'yı desteklemek için kesenin ağzını açtı

Lüksemburg, NATO üyesi ülkeler arasında savunma harcamalarını yeterince yapmadığı için eleştiriliyor.

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Ülke, gayrisafi yurtiçi hasılasının binde 72'sini silahlı kuvvetlerine ayırarak NATO'nun en düşük harcama yapan ülkelerinden biri olmasına rağmen, bu rakamlar yanıltıcı olabiliyor. 

NATO müttefikleri, 2014'te varılan anlaşma çerçevesinde savunma bütçelerinde kesintileri durdurmayı ve gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sini 2024'e kadar savunmaya ayırmayı kabul etmişlerdi. 

Ancak bu hedef her ülke için uygun olmayabilir. Lüksemburg gibi küçük bir ülkenin demografik ve ekonomik zorlukları bulunuyor. Ayrıca savunmaya yapılan harcamaların miktarı, gerçek güvenlik tehditlerine bağlı olarak belirlenecek. 

Lüksemburg, Ukrayna'ya yardım etmek için savunma bütçesinin yüzde 16'sını harcamış, ancak bu harcamaları geri talep etmemiştir. NATO'nun harcama hedeflerini karşılayan bir diğer ülke ise Almanya. 

Rusya ise Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda sert bir tepki vereceğini belirtti. NATO zirvesi, Ukrayna'nın resmi üyelik davetiyesi anlamına gelmiyor..
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