Tayyar bu sefer ekonomi yönetimini hedef aldı: Üzgünüm!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 9 Haziran’da yapılan duyuru ile bazı alanlarda yeni uygulamaların yapılacağı belirtildi.







Nitekim gece yarısından itibaren çeşitli tedbirler ilan edildi. Ancak ekonomistler dahil genel tepki 'Anlamadık' oldu.





Ekonomik tedbirlere iktidardan ilk tepki AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Twitter hesabından şunları yazdı:





"Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!"