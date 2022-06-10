Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar bu sefer ekonomi yönetimini hedef aldı: Üzgünüm! /10 Haziran 2022 16:46

Tayyar bu sefer ekonomi yönetimini hedef aldı: Üzgünüm!

Zaman zaman AKP'ye eleştirileriyle gündem olan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar bu sefer, dün gece açıklanan ekonomik tedbirlere ilişkin, ekonomi yönemini eleştirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 9 Haziran’da yapılan duyuru ile bazı alanlarda yeni uygulamaların yapılacağı belirtildi.

Nitekim gece yarısından itibaren çeşitli tedbirler ilan edildi. Ancak ekonomistler dahil genel tepki 'Anlamadık' oldu.

Ekonomik tedbirlere iktidardan ilk tepki AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!"
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