Samanyolu Haber /Ekonomi / Tedbir alın, yoksa dolar daha da yükselecek! /19 Aralık 2019 12:32

Tedbir alın, yoksa dolar daha da yükselecek!

Son bir haftada dolar ve euro başta olmak üzere önemli para birimlerine karşı en fazla değer kaybeden para TL oldu. Hükümet dövizdeki tırmanışı yine dolar-TL takası (swap) işlemlerini sınırlandırarak çözmeye çalışsa da iktisatçılar, "Bunun yangına benzin dökmekten farkı yok. Kalıcı tedbir şart. Yabancı yatırımcının itimadı kalmadı." diyor.

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SAMANYOLUHABER- Döviz piyasasında tansiyon yükseldi. TL'de değer kaybı hızlandı. Türk Lirası'nın değer kazandığı bir dönemde rüzgârın bir anda ters esmeye başlamasına şaşıran yatırımcılar anlık haberlere kilitlendi. 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, dolardaki yükselişin kalıcı olabileceğine dikkati çekerek, “Ciddi bir tedbir gelmezse kur yükselmeye devam edecek.” tespitinde bulundu.

İmamoğlu şahsi Twitter hesabında isim vermeden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yurt dışı ile yapılacak dolar-TL takası (swap) işlemlerine sınırlandırma getirmesini eleştirdi. 

BDDK AYNI HATAYI TEKRRAR EDİYOR

“Ufak tefek hesaplarla piyasa bozmak yerine ciddiye alınacak bir tedbir gelmezse kur yükselmeye devam edecek." ifadelerini kullanan İmamoğlu'na göre uzun vadede yabancı yatırımcı TL piyasasına olan itimadı daha da zedelenecek.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında tansiyonun yükselmesi sebebiyle dolar bugün 5,94 TL'ye kadar yükseldi. 

Son bir haftada gelişmekte olan para ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybı TL'de görüldü. 

TL'nin değer kaybında ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin aktif hale getirilmesi halinde F-35 taarruz uçaklarını Türkiye'ye vermemesini öngören kararın Senato'dan geçmesi etkili oldu. 

Doların yeniden tırmanışa geçmesi krizle boğuşan Türkiye için riskleri daha da artıracak.

DOLAR 5,93 DİRENCİNİ DE AŞTI, EURO 6,61 TL

1915 yılında Osmanlı Devleti'nin Ermeni vatandaşlarına yönelik aldığı tehcir kararını "soykırım" olarak kabul eden kanun teklifinin Senato'da kabul edilmesi de TL'yi muadili para birimlerine göre daha kırılgan hâle getirdi. 

Türkiye saati ile 12:22'de dolar 5,9389 TL, euro ise 6,6136 TL seviyesinden satılıyor. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 110 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. 

Hazine'nin 2 yıllık borçlanma faizi ise yeniden yüzde 12'yi aştı. 
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