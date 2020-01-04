Samanyolu Haber /Dünya / 'Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz' /04 Ocak 2020 10:55

'Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz'

TBMM'den geçen Libya tezkeresinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye "Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz" uyarısında bulunuldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.

Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadelerine yer verildi.

BAE Türkiye'nin "radikalleri ve teröristler destekleyerek ve Libya’ya radikal unsurlar transfer ederek tehlikeli bir rol üstlendiğini" öne sürdü.

Açıklamada BAE yönetimi "milislerin ve Türkiye destekli silahlı grupların Libya’da faaliyet göstermesine izin vermek yerine tarafların işleyen bir devlet yapısı kurmak için çalışması" çağrısında bulundu.

BAE ayrıca uluslararası toplumdan da sorumluluk alarak Türkiye'nin bölgedeki gerginliği arttırıcı adımları karşısında önlem almalarını istedi.
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