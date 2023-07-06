Samanyolu Haber /Dünya / Emniyet müdürü istifa etti, bu kez Tel Aviv sokakları karıştı /06 Temmuz 2023 08:26

Emniyet müdürü istifa etti, bu kez Tel Aviv sokakları karıştı

İsrail’in Tel Aviv kentinin emniyet müdürü Ami Eshed, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddet kullanması yönünde hükümetten baskı gördüğünü söyleyerek istifa etti.

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Eshed’in açıklamasının ardından Tel Aviv’de çok sayıda protestocu sokaklara indi. Kentin ana otoyolunu trafiğe kapatan protestocular, polisle karşı karşıya geldi.

Son aylarda İsrail’de aşırı sağcı hükümetin yargı başta olmak üzere çeşitli alanlarda izlediği tartışmalı politikalara karşı kitlesel protestolar düzenlenmişti.

Reuters’ın aktardığına göre istifa kararını bir video mesajla duyuran Eshed, bakanların bütün kuralları ihlal ederek profesyonel bir şekilde alınması gereken kararlara karıştığını söyledi ve ekledi:

“Bütün bu taleplere uyarak orantısız güç kullansaydım her protestonun ardından hastanelerin ilkyardım servislerinin dolup taşmasına yol açacaktım.

“30 yıllık kamu hizmeti boyunca ilk defa düzen ve sükuneti sağlamak yerine benden tam tersinin talep edildiği bir absürt gerçekliğin içinde buldum kendimi.”

Eshed konuşmasında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in adını anmasa da, bu istifa videosu hakkında bir açıklama yapan Ben-Gvir “Eshed tehlikeli sulara girdi” dedi, Eshed’in solcu politikacılardan gelen baskılara boyun eğdiğini öne sürdü.

Ben-Gvir, bakanlık görevine getirildikten sonra polis teşkilatı üzerindeki yetkilerini artırmıştı.
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