Samanyolu Haber /Dünya / Cenin’de yaşayan aileler, yıkılan evlerine geri dönüyor /06 Temmuz 2023 08:21

Cenin’de yaşayan aileler, yıkılan evlerine geri dönüyor

“Kaçmamız gerekiyordu. Yoksa kızlarımla birlikte ölecektim” diyor Fatina al-Ghoul, evinden geriye kalan yıkıntıya bakarken. Sokağında bir buldozer, yıkılan binalardan geriye kalan molozları temizliyor.

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Pazartesi gününün ilk saatlerinde İsrail’in son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği en büyük operasyonlardan biri başladığında, ailesinden ve komşularından dokuz kadınla birlikte Cenin’deki mülteci kampından kaçmak zorunda kalmış.

Fatina’nın ailesi operasyonun ardından, İsrail’in insansız hava araçları (İHA) tarafından veya İsrail ordusuyla Filistinli silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda evleri yıkılan yüzlerce aileden biri.

İsrail ordusunun iki gün süren operasyonları sırasında Cenin'deki mülteci kampında hayatını kaybeden 12 Filistinlinin cenazesi binlerce kişi tarafından katıldı. 

Operasyonlar sırasında İsrail ordusuyla Filistinli silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı. İsrail ordusu operasyonun terörle mücadele amacıyla gerçekleştirildiğini savunurken, Filistin Dışişleri Bakanlığı ise operasyonu Cenin halkına karşı bir savaş olarak tanımladı. 

Operasyonlar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı. Filistinli yetkililerin İsrail ordusunun geçişine izin vermesi tepkilere neden oldu ve Cenin'de yaşayanlar Filistin Yönetimi'ni eleştirdi. 

Operasyonlar sonrasında evlerine dönen insanlar için su, gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması öncelik haline geldi.
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