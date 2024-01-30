Samanyolu Haber /Gündem / TEM'de dehşet: İş insanı ve eşinin olduğu aracı taradılar /30 Ocak 2024 22:53

TEM'de dehşet: İş insanı ve eşinin olduğu aracı taradılar

TEM Otoyolu'nda aracıyla seyreden iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu otomobil tarandı. Motosikletli saldırıda çiftin şoförü yaralandı.

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İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, iş insanının şoförü Muhammet Yaşar yaralandı.

ARAÇ KAZA YAPARAK DURDU

Olay saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde meydana geldi. Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.



Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförleri Muhammet Yaşar yaralandı. Kurşunlanan aracın önündeki araca çarpıp durduğu öğrenildi.

ARKADAKİ SALDIRGAN ATEŞ AÇTI

Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı. Polisin yapığı çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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